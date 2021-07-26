Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кисть плоская Лакра 0101010 1", белый, 25 мм
5.0
1
40 ₽
Малярные плоские кисти
    Кисть плоская Лакра 0101010 1", белый, 25 мм
    Арт. Х153710483
    5.0
    1

      Кисть плоская Лакра 0101010 1", белый, 25 мм

      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710483
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		25
      Все характеристики
      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Сверло по металлу Атака 8077130 HSS-G TiN, 7.1 мм, 1 штука
      68 ₽
      4.5
      Сверло по металлу Атака 8077130 HSS-G TiN, 7.1 мм, 1 штука
      Малярный валик с ручкой 0312011 (полиакрил, 11/180/48 мм)
      170 ₽
      5.0
      Малярный валик с ручкой 0312011 (полиакрил, 11/180/48 мм)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г
      200 ₽
      Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г
      Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
      120 ₽
      5.0
      Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
      Клей Момент монтаж Экспресс МВ-50 600618, 400 г
      390 ₽
      Клей Момент монтаж Экспресс МВ-50 600618, 400 г
      Кисть плоская Лакра 0101015 1.5", белый, 38 мм
      50 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра 0101015 1.5", белый, 38 мм
      Кисть плоская Лакра 0101020 2", белый, 50 мм
      60 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра 0101020 2", белый, 50 мм
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Сверло по металлу Практика 033-123, 1х34 мм, 2 шт
      55 ₽
      Сверло по металлу Практика 033-123, 1х34 мм, 2 шт
      Валик в сборе 100мм искусственный мех 0316010
      120 ₽
      5.0
      Валик в сборе 100мм искусственный мех 0316010
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть плоская Лакра 0101010 применяется для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные поверхности, наиболее эффективно сочетается с ЛКМ на масляной основе. 100% светлая натуральная щетина надежно закреплена в металлическом бандаже. Деревянная лакированная рукоятка оснащена отверстием для подвески.