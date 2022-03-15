Кисть плоская Лакра Лазурит 0101201 (25 мм)

Кисть плоская Лакра Лазурит 0101201 применяется для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные поверхности, наиболее эффективно сочетается с ЛКМ на водной основе. Искусственная щетина надежно закреплена в металлическом бандаже, не деформируется при взаимодействии с водорастворимыми ЛКМ.