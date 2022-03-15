Кисть плоская Лакра Лазурит 0101201 (25 мм)
Арт. Х153710489
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|25
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- Кисть плоская Лакра Лазурит 0101201 применяется для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные поверхности, наиболее эффективно сочетается с ЛКМ на водной основе. Искусственная щетина надежно закреплена в металлическом бандаже, не деформируется при взаимодействии с водорастворимыми ЛКМ.