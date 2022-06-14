Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кисть плоская Лакра Лазурит 0101210 (50 мм)
4.7
3
80 ₽
Малярные плоские кисти
    Кисть плоская Лакра Лазурит 0101210 (50 мм)
    Арт. Х153710491
    4.7
    3
    Кисть плоская Лакра Лазурит 0101210 (50 мм)

      Кисть плоская Лакра Лазурит 0101210 (50 мм)

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710491
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		50
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р60 (125x22 мм)
      85 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р60 (125x22 мм)
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив ZK 100 (125x22 мм)
      100 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив ZK 100 (125x22 мм)
      Кисть плоская Лакра Лазурит 0101205 (38 мм)
      60 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра Лазурит 0101205 (38 мм)
      Кисть плоская Лакра Лазурит 0101215 (63 мм)
      90 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра Лазурит 0101215 (63 мм)
      Отрезной круг (230x1,8x22 мм)
      70 ₽
      5.0
      Отрезной круг (230x1,8x22 мм)
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3116 (125 мм, Р180, крепление на липучке)
      50 ₽
      5.0
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3116 (125 мм, Р180, крепление на липучке)
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Стальная проволочная щетка РемоКолор 11-1-006
      135 ₽
      Стальная проволочная щетка РемоКолор 11-1-006
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3115 (125 мм, Р120, крепление на липучке)
      Нет в наличии
      5.0
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3115 (125 мм, Р120, крепление на липучке)
      Смотреть
      Латунная проволочная щетка 2301100 (180 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Латунная проволочная щетка 2301100 (180 мм)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть плоская Лакра Лазурит 0101210 (50 мм) применяется для нанесения красок, эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов на различные поверхности, наиболее эффективно сочетается с ЛКМ на водной основе. Искусственная щетина надежно закреплена в металлическом бандаже, не деформируется при взаимодействии с водорастворимыми ЛКМ. Пластмассовая рукоятка оснащена отверстием для подвески.