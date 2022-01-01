Кисть флейцевая Master Color 30-0122, 40 мм

Кисть флейцевая Master Color 30-0122 - светлая натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка, применяется для обработки различных поверхностей вододисперсионными красками. Рукоять кисти изготовлена из пластика и дополнительно оснащена отверстием для подвеса, что облегчает ее хранение и сушку. За счет особой конструкции крепления бандажа (на заклепках) инструмент прослужит более продолжительный срок.