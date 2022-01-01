Кисть флейцевая Master Color 30-0122, 40 мм
Арт. О00000025647
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|40
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- Кисть флейцевая Master Color 30-0122 - светлая натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка, применяется для обработки различных поверхностей вододисперсионными красками. Рукоять кисти изготовлена из пластика и дополнительно оснащена отверстием для подвеса, что облегчает ее хранение и сушку. За счет особой конструкции крепления бандажа (на заклепках) инструмент прослужит более продолжительный срок.