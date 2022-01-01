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Кисть флейцевая Master Color 30-0122, 40 мм
135 ₽
Малярные плоские кисти
    Кисть флейцевая Master Color 30-0122, 40 мм
    Арт. О00000025647
    Кисть флейцевая Master Color 30-0122, 40 мм

      Кисть флейцевая Master Color 30-0122, 40 мм

      135 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025647

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		40
      Все характеристики
      135 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть флейцевая Master Color 30-0122 - светлая натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка, применяется для обработки различных поверхностей вододисперсионными красками. Рукоять кисти изготовлена из пластика и дополнительно оснащена отверстием для подвеса, что облегчает ее хранение и сушку. За счет особой конструкции крепления бандажа (на заклепках) инструмент прослужит более продолжительный срок.