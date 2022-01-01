Кисть флейцевая Master Color 30-0123, 50 мм
Арт. О00000025648
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|50
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- Кисть флейцевая Master Color 30-0123 - светлая натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка, используется для работы с водными красками, обеспечивает легкость нанесения и равномерность распределения состава по необходимым поверхностям. Ручка кисти выполнена из пластика, имеет отверстие для подвеса. Стальной обжим дополнительно закреплен с помощью заклепок.