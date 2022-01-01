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Кисть флейцевая Master Color 30-0123, 50 мм
180 ₽
Малярные плоские кисти
    Кисть флейцевая Master Color 30-0123, 50 мм
    Арт. О00000025648
    Кисть флейцевая Master Color 30-0123, 50 мм
    Кисть флейцевая Master Color 30-0123, 50 мм
      Кисть флейцевая Master Color 30-0123, 50 мм
      Кисть флейцевая Master Color 30-0123, 50 мм

      Кисть флейцевая Master Color 30-0123, 50 мм

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025648

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		50
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть флейцевая Master Color 30-0123 - светлая натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка, используется для работы с водными красками, обеспечивает легкость нанесения и равномерность распределения состава по необходимым поверхностям. Ручка кисти выполнена из пластика, имеет отверстие для подвеса. Стальной обжим дополнительно закреплен с помощью заклепок.