Кисть флейцевая Master Color 30-0232, 40 мм

Кисть флейцевая Master Color 30-0232 натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка - является ручным малярным инструментом с качественным миксованным ворсом (темный натуральный + синтетика). Данное изделие разработано для работы с лазурями, пропиткой и антисептиками. Пластиковая ручка имеет удобную форму. Металлический нержавеющий бандаж, зафиксированный на заклепки, надежно удерживает ворс от рассыпания.