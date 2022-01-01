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Кисть флейцевая Master Color 30-0232, 40 мм
135 ₽
Малярные плоские кисти
    Кисть флейцевая Master Color 30-0232, 40 мм
    Арт. О00000025651
    Кисть флейцевая Master Color 30-0232, 40 мм

      Кисть флейцевая Master Color 30-0232, 40 мм

      135 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025651

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		40
      Все характеристики
      135 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть флейцевая Master Color 30-0232 натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка - является ручным малярным инструментом с качественным миксованным ворсом (темный натуральный + синтетика). Данное изделие разработано для работы с лазурями, пропиткой и антисептиками. Пластиковая ручка имеет удобную форму. Металлический нержавеющий бандаж, зафиксированный на заклепки, надежно удерживает ворс от рассыпания.