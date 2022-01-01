Кисть флейцевая Master Color 30-0233, 50 мм
Арт. О00000025652
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|50
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- Кисть флейцевая Master Color 30-0233, натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка - предназначена для нанесения на различные поверхности лазурей, пропиток и антисептиков. Удобна в применении, обеспечивает прекрасную впитываемость составов и их равномерное распределение благодаря смеси натуральной и синтетической щетины. Металлический нержавеющий бандаж зафиксирован на заклепки.