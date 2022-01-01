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Кисть флейцевая Master Color 30-0233, 50 мм
160 ₽
Малярные плоские кисти
    Кисть флейцевая Master Color 30-0233, 50 мм
    Арт. О00000025652
    Кисть флейцевая Master Color 30-0233, 50 мм

      Кисть флейцевая Master Color 30-0233, 50 мм

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025652

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		50
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть флейцевая Master Color 30-0233, натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка - предназначена для нанесения на различные поверхности лазурей, пропиток и антисептиков. Удобна в применении, обеспечивает прекрасную впитываемость составов и их равномерное распределение благодаря смеси натуральной и синтетической щетины. Металлический нержавеющий бандаж зафиксирован на заклепки.