Кисть флейцевая Master Color 30-0233, 50 мм

Кисть флейцевая Master Color 30-0233, натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка - предназначена для нанесения на различные поверхности лазурей, пропиток и антисептиков. Удобна в применении, обеспечивает прекрасную впитываемость составов и их равномерное распределение благодаря смеси натуральной и синтетической щетины. Металлический нержавеющий бандаж зафиксирован на заклепки.