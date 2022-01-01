Кисть флейцевая Master Color 30-0234, 70 мм

Кисть флейцевая Master Color 30-0234 натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка - разработана для нанесения и равномерного распределения таких составов, как: лазури, пропитки, антисептики и пр. Кисть удобна в применении, она имеет эргономичную пластиковую рукоятку. Нержавеющий стальной бандаж зафиксирован на заклепки и защищает ворс от рассыпания.