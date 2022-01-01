Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кисть флейцевая Master Color 30-0234, 70 мм
235 ₽
Малярные плоские кисти
    Кисть флейцевая Master Color 30-0234, 70 мм
    Арт. О00000025653
    Кисть флейцевая Master Color 30-0234, 70 мм
    Кисть флейцевая Master Color 30-0234, 70 мм
      Кисть флейцевая Master Color 30-0234, 70 мм
      Кисть флейцевая Master Color 30-0234, 70 мм

      Кисть флейцевая Master Color 30-0234, 70 мм

      235 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025653

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		70
      Все характеристики
      235 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Кисть флейцевая Master Color 30-0016, 100 мм
      205 ₽
      Кисть флейцевая Master Color 30-0016, 100 мм
      Водостойкая шлифовальная бумага Лакра 2204060 (230x280 мм, Р60, 10 шт.)
      180 ₽
      5.0
      Водостойкая шлифовальная бумага Лакра 2204060 (230x280 мм, Р60, 10 шт.)
      Водостойкая шлифовальная бумага Лакра 2204080 (230x280 мм, Р80, 10 шт.)
      170 ₽
      5.0
      Водостойкая шлифовальная бумага Лакра 2204080 (230x280 мм, Р80, 10 шт.)
      Водостойкая шлифовальная бумага Лакра 2204120 (230x280 мм, Р120, 10 шт.)
      180 ₽
      5.0
      Водостойкая шлифовальная бумага Лакра 2204120 (230x280 мм, Р120, 10 шт.)
      Кисть флейцевая Master Color 30-0015, 75 мм
      140 ₽
      Кисть флейцевая Master Color 30-0015, 75 мм
      Кисть флейцевая Master Color 30-0232, 40 мм
      135 ₽
      Кисть флейцевая Master Color 30-0232, 40 мм
      Макловица Master Color 30-0583, 120х30 мм
      280 ₽
      Макловица Master Color 30-0583, 120х30 мм
      Валик Master Color 30-1062, 150 мм
      160 ₽
      Валик Master Color 30-1062, 150 мм
      Бита с торцевой головкой DeWalt DT7402-QZ, шестигранная, 8x50 мм
      370 ₽
      Бита с торцевой головкой DeWalt DT7402-QZ, шестигранная, 8x50 мм
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть флейцевая Master Color 30-0234 натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка - разработана для нанесения и равномерного распределения таких составов, как: лазури, пропитки, антисептики и пр. Кисть удобна в применении, она имеет эргономичную пластиковую рукоятку. Нержавеющий стальной бандаж зафиксирован на заклепки и защищает ворс от рассыпания.