Кисть флейцевая Master Color 30-0234, 70 мм
Арт. О00000025653
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|70
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- Кисть флейцевая Master Color 30-0234 натуральная щетина, нержавеющий обжим, пластиковая ручка - разработана для нанесения и равномерного распределения таких составов, как: лазури, пропитки, антисептики и пр. Кисть удобна в применении, она имеет эргономичную пластиковую рукоятку. Нержавеющий стальной бандаж зафиксирован на заклепки и защищает ворс от рассыпания.