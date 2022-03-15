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Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-25 (светлая щетина, деревянная ручка, №4х25 мм)
4.5
2
Найти аналог
Круглые малярные кисти
    Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-25 (светлая щетина, деревянная ручка, №4х25 мм)
    Арт. Х153710442
    4.5
    2
    Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-25 (светлая щетина, деревянная ручка, №4х25 мм)

      Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-25 (светлая щетина, деревянная ручка, №4х25 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х153710442
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		круглая
      Ширина, мм
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-25 - натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена стальным бандажом и пластмассовым корпусом, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.

        Преимущества

        • Натуральная щетина
        • Деревянная рукоять
        • Бандаж из нержавеющей стали
        • Пластмассовый корпус