Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-25 (светлая щетина, деревянная ручка, №4х25 мм)
Арт. Х153710442
Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-25 (светлая щетина, деревянная ручка, №4х25 мм)
Арт. Х153710442
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|круглая
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Ширина, мм
|25
- Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-25 - натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена стальным бандажом и пластмассовым корпусом, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.
Преимущества
- Натуральная щетина
- Деревянная рукоять
- Бандаж из нержавеющей стали
- Пластмассовый корпус