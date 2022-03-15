Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-35 светлая щетина, деревянная ручка, №8х35 мм
Арт. Х153710444
Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-35 светлая щетина, деревянная ручка, №8х35 мм
Арт. Х153710444
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|круглая
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Ширина, мм
|35
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- Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-35 - малярный инструмент размером 35 мм, используемый для нанесения лакокрасочных составов всех видов на поверхность. Малые габариты кисточки позволяют обрабатывать труднодоступные места. Щетина из натуральной шерсти обеспечивает отличное впитывание и равномерное распределение масляных красок, эмали и пр. по поверхности.