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Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-35 светлая щетина, деревянная ручка, №8х35 мм
5.0
2
Найти аналог
Круглые малярные кисти
    Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-35 светлая щетина, деревянная ручка, №8х35 мм
    Арт. Х153710444
    5.0
    2
    Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-35 светлая щетина, деревянная ручка, №8х35 мм

      Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-35 светлая щетина, деревянная ручка, №8х35 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х153710444
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		круглая
      Ширина, мм
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-35 - малярный инструмент размером 35 мм, используемый для нанесения лакокрасочных составов всех видов на поверхность. Малые габариты кисточки позволяют обрабатывать труднодоступные места. Щетина из натуральной шерсти обеспечивает отличное впитывание и равномерное распределение масляных красок, эмали и пр. по поверхности.