Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-35 светлая щетина, деревянная ручка, №8х35 мм

Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-35 - малярный инструмент размером 35 мм, используемый для нанесения лакокрасочных составов всех видов на поверхность. Малые габариты кисточки позволяют обрабатывать труднодоступные места. Щетина из натуральной шерсти обеспечивает отличное впитывание и равномерное распределение масляных красок, эмали и пр. по поверхности.