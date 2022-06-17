Кисть плоская Вихрь СТАНДАРТ 73/3/4/1 (25 мм, 1", натуральная щетина)
Арт. О00000012921
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|25
- Кисть плоская Вихрь СТАНДАРТ 73/3/4/1 - удобный инструмент окрашивания любых поверхностей. Щетина из натурального материала, что позволяет делать забор краски и эффективно обрабатывать неровные и шероховатые материалы. Рукоятка деревянная, не скользит в руке, есть отверстие для размещения и хранения.