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Кисть плоская Вихрь СТАНДАРТ 73/3/4/3 (50 мм, 2", натуральная щетина)
5.0
2
Найти аналог
Малярные плоские кисти
    Кисть плоская Вихрь СТАНДАРТ 73/3/4/3 (50 мм, 2", натуральная щетина)
    Арт. О00000012894
    5.0
    2
    Кисть плоская Вихрь СТАНДАРТ 73/3/4/3 (50 мм, 2", натуральная щетина)

      Кисть плоская Вихрь СТАНДАРТ 73/3/4/3 (50 мм, 2", натуральная щетина)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012894
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кисть плоская Вихрь СТАНДАРТ 73/3/4/3 - удобный инструмент для малярных работ: окрашивания любых поверхностей. Щетина из натурального материала, что позволяет делать забор краски и эффективно обрабатывать неровные и шероховатые материалы. Рукоятка деревянная, не скользит в руке, есть отверстие для размещения и хранения.