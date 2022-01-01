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Кисть Вихрь СТАНДАРТ, 50 мм 2'', натуральная щетина, 73/3/4/3
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Малярные плоские кисти
    Кисть Вихрь СТАНДАРТ, 50 мм 2'', натуральная щетина, 73/3/4/3
    Арт. 1079135

      Кисть Вихрь СТАНДАРТ, 50 мм 2'', натуральная щетина, 73/3/4/3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1079135

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы