Кисть плоская Вихрь СТАНДАРТ 73/3/4/5 (75 мм, 3", натуральная щетина)

Кисть плоская Вихрь СТАНДАРТ 73/3/4/5 - удобный инструмент для малярных работ: окрашивания любых поверхностей. Щетина из натурального материала, что позволяет делать забор краски и эффективно обрабатывать неровные и шероховатые материалы. Рукоятка деревянная, не скользит в руке, есть отверстие для размещения и хранения.