Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-050 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм
Арт. 77777Х153736
Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-050 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм
Арт. 77777Х153736
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|радиаторная
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Ширина, мм
|50
- Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-050 используется для обработки труднодоступных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов, в первую очередь масляными красками, лаками и олифой. Ручка деревянная удлиненная с отверстием для подвески. Головная часть в пакете с наклейкой.