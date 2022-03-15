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Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-050 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм
5.0
2
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Радиаторные кисти
    Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-050 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм
    Арт. 77777Х153736
    5.0
    2
    Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-050 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм
    Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-050 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм
    Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-050 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм
    Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-050 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм
      Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-050 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм
      Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-050 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм
      Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-050 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм
      Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-050 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм

      Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-050 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х153736
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		радиаторная
      Ширина, мм
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-050 используется для обработки труднодоступных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов, в первую очередь масляными красками, лаками и олифой. Ручка деревянная удлиненная с отверстием для подвески. Головная часть в пакете с наклейкой.