Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-050 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм

Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-050 используется для обработки труднодоступных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов, в первую очередь масляными красками, лаками и олифой. Ручка деревянная удлиненная с отверстием для подвески. Головная часть в пакете с наклейкой.