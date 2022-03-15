Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-063 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 63мм
Арт. 77777Х153737
Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-063 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 63мм
Арт. 77777Х153737
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|радиаторная
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Ширина, мм
|63
- Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-063 предназначена для малярных работ. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ в труднодоступных местах, щетина кисти надежно закреплена бандажом из нержавеющей стали, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.