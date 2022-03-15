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Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-063 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 63мм
5.0
2
Найти аналог
Радиаторные кисти
    Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-063 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 63мм
    Арт. 77777Х153737
    5.0
    2
    Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-063 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 63мм

      Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-063 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 63мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х153737
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		радиаторная
      Ширина, мм
      		63
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кисть радиаторная угловая Зубр Универсал-Мастер 01041-063 предназначена для малярных работ. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ в труднодоступных местах, щетина кисти надежно закреплена бандажом из нержавеющей стали, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.