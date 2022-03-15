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Круглая кисть Зубр Универсал-Мастер 01501-65 светлая щетина, деревянная ручка, №20, 65мм
5.0
2
Найти аналог
Круглые малярные кисти
    Круглая кисть Зубр Универсал-Мастер 01501-65 светлая щетина, деревянная ручка, №20, 65мм
    Арт. Х153710448
    5.0
    2
    Круглая кисть Зубр Универсал-Мастер 01501-65 светлая щетина, деревянная ручка, №20, 65мм

      Круглая кисть Зубр Универсал-Мастер 01501-65 светлая щетина, деревянная ручка, №20, 65мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х153710448
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		круглая
      Ширина, мм
      		65
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круглая кисть Зубр Универсал-Мастер 01501-65 предназначена для работы с масляными красками, эмалями и другими лакокрасочными материалами. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена стальным бандажом и пластмассовым корпусом, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.