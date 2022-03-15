Круглая кисть Зубр Универсал-Мастер 01501-65 светлая щетина, деревянная ручка, №20, 65мм

Круглая кисть Зубр Универсал-Мастер 01501-65 предназначена для работы с масляными красками, эмалями и другими лакокрасочными материалами. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена стальным бандажом и пластмассовым корпусом, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.