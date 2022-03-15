Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кисть-макловица Зубр 01825-12, 30x120 мм
5.0
2
Найти аналог
Макловицы (щетки малярные)
    Кисть-макловица Зубр 01825-12, 30x120 мм
    Арт. Х153710457
    5.0
    2
    Кисть-макловица Зубр 01825-12, 30x120 мм

      Кисть-макловица Зубр 01825-12, 30x120 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х153710457
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		макловица
      Ширина, мм
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кисть-макловица Зубр 01825-12 используется для работы со всеми типами ЛКМ, а так же грунтовки, побелки на большие поверхности, клеевых составов на обои, размывки потолков. Щетина кисти надежно закреплена бандажом из никелированной стали, а наличие удобной пластмассовой рукоятки обеспечит комфортную работу.

        Преимущества

        • Смешанная щетин
        • Пластиковый корпус
        • Бандаж из никелированной стали
        • Фиксатор у основания ручки служит для крепления макловицы на краю ведра при работе