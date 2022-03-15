Кисть-макловица Зубр 01825-12, 30x120 мм
Арт. Х153710457
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|макловица
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Ширина, мм
|30
- Кисть-макловица Зубр 01825-12 используется для работы со всеми типами ЛКМ, а так же грунтовки, побелки на большие поверхности, клеевых составов на обои, размывки потолков. Щетина кисти надежно закреплена бандажом из никелированной стали, а наличие удобной пластмассовой рукоятки обеспечит комфортную работу.
Преимущества
- Смешанная щетин
- Пластиковый корпус
- Бандаж из никелированной стали
- Фиксатор у основания ручки служит для крепления макловицы на краю ведра при работе