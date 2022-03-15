Кисть-макловица Зубр 01825-12, 30x120 мм

Преимущества

Смешанная щетин

Пластиковый корпус

Бандаж из никелированной стали

Фиксатор у основания ручки служит для крепления макловицы на краю ведра при работе

Кисть-макловица Зубр 01825-12 используется для работы со всеми типами ЛКМ, а так же грунтовки, побелки на большие поверхности, клеевых составов на обои, размывки потолков. Щетина кисти надежно закреплена бандажом из никелированной стали, а наличие удобной пластмассовой рукоятки обеспечит комфортную работу.