Кисть-макловица Зубр 01825-14 (пластмассовый корпус, натуральная щетина, 40x140 мм)

Преимущества



Смешанная щетина

Пластиковый корпус

Бандаж из никелированной стали

Фиксатор у основания ручки служит для крепления макловицы на краю ведра при работе

Кисть-макловица Зубр 01825-14 - отличное решение для работы со всеми типами ЛКМ, а так же грунтовки, побелки на большие поверхности, клеевых составов на обои, размывки потолков.