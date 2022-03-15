Кисть-макловица Зубр 01825-14 (пластмассовый корпус, натуральная щетина, 40x140 мм)
Арт. Х153710458
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|макловица
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Ширина, мм
|140
- Кисть-макловица Зубр 01825-14 - отличное решение для работы со всеми типами ЛКМ, а так же грунтовки, побелки на большие поверхности, клеевых составов на обои, размывки потолков.
Преимущества
- Смешанная щетина
- Пластиковый корпус
- Бандаж из никелированной стали
- Фиксатор у основания ручки служит для крепления макловицы на краю ведра при работе