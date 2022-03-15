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Кисть-макловица Зубр 01825-14 (пластмассовый корпус, натуральная щетина, 40x140 мм)
5.0
2
Найти аналог
Макловицы (щетки малярные)
    Кисть-макловица Зубр 01825-14 (пластмассовый корпус, натуральная щетина, 40x140 мм)
    Арт. Х153710458
    5.0
    2
    Кисть-макловица Зубр 01825-14 (пластмассовый корпус, натуральная щетина, 40x140 мм)

      Кисть-макловица Зубр 01825-14 (пластмассовый корпус, натуральная щетина, 40x140 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х153710458
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		макловица
      Ширина, мм
      		140
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кисть-макловица Зубр 01825-14 - отличное решение для работы со всеми типами ЛКМ, а так же грунтовки, побелки на большие поверхности, клеевых составов на обои, размывки потолков.

        Преимущества

        • Смешанная щетина
        • Пластиковый корпус
        • Бандаж из никелированной стали
        • Фиксатор у основания ручки служит для крепления макловицы на краю ведра при работе