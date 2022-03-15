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Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер 4-01003-038 натуральная щетина, деревянная ручка, 38мм
5.0
2
Найти аналог
Малярные плоские кисти
    Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер 4-01003-038 натуральная щетина, деревянная ручка, 38мм
    Арт. Х153710450
    5.0
    2
    Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер 4-01003-038 натуральная щетина, деревянная ручка, 38мм
    Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер 4-01003-038 натуральная щетина, деревянная ручка, 38мм
      Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер 4-01003-038 натуральная щетина, деревянная ручка, 38мм
      Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер 4-01003-038 натуральная щетина, деревянная ручка, 38мм

      Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер 4-01003-038 натуральная щетина, деревянная ручка, 38мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х153710450
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		38
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер 4-01003-038 предназначена для нанесения лакокрасочных материалов. Специальное отверстие в рукоятке, позволяет удобно хранить инструмент, подвесив его в вертикальном положении.

        Преимущества

        • Металлический бандаж
        • Небольшой вес
        • Деревянная рукоятка
        • Плоская форма кисти
        • Натуральная щетина