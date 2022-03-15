Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер 4-01003-038 натуральная щетина, деревянная ручка, 38мм

Преимущества

Металлический бандаж

Небольшой вес

Деревянная рукоятка

Плоская форма кисти

Натуральная щетина

Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер 4-01003-038 предназначена для нанесения лакокрасочных материалов. Специальное отверстие в рукоятке, позволяет удобно хранить инструмент, подвесив его в вертикальном положении.