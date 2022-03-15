Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер 4-01003-038 натуральная щетина, деревянная ручка, 38мм
Арт. Х153710450
Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер 4-01003-038 натуральная щетина, деревянная ручка, 38мм
Арт. Х153710450
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|38
- Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер 4-01003-038 предназначена для нанесения лакокрасочных материалов. Специальное отверстие в рукоятке, позволяет удобно хранить инструмент, подвесив его в вертикальном положении.
Преимущества
- Металлический бандаж
- Небольшой вес
- Деревянная рукоятка
- Плоская форма кисти
- Натуральная щетина