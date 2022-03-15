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Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-0502 натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм
5.0
3
Найти аналог
Малярные плоские кисти
    Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-0502 натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм
    Арт. Х1537114
    5.0
    3
    Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-0502 натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм

      Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-0502 натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1537114
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-0502 - предназначена для покрасочных работ разными видами красок. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена бандажом из нержавеющей стали, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.