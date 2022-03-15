Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-0502 натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм
Арт. Х1537114
Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-0502 натуральная щетина, деревянная ручка, 50мм
Арт. Х1537114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|50
- Кисть плоская Зубр Универсал-Эксперт 4-01005-0502 - предназначена для покрасочных работ разными видами красок. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена бандажом из нержавеющей стали, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.