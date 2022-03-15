Кисть плоская ЗУБР Универсал-Эксперт 4-01005-075 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 3"/75мм

Кисть плоская ЗУБР Универсал-Эксперт 4-01005-075 предназначена для малярных работ. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена бандажом из нержавеющей стали, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.