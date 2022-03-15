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Кисть плоская ЗУБР Универсал-Эксперт 4-01005-075 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 3"/75мм
5.0
2
Найти аналог
Малярные плоские кисти
    Кисть плоская ЗУБР Универсал-Эксперт 4-01005-075 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 3"/75мм
    Арт. Х1537116
    5.0
    2
    Кисть плоская ЗУБР Универсал-Эксперт 4-01005-075 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 3"/75мм

      Кисть плоская ЗУБР Универсал-Эксперт 4-01005-075 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 3"/75мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1537116
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		плоская
      Ширина, мм
      		75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кисть плоская ЗУБР Универсал-Эксперт 4-01005-075 предназначена для малярных работ. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена бандажом из нержавеющей стали, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.