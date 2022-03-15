Кисть плоская ЗУБР Универсал-Эксперт 4-01005-075 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 3"/75мм
Арт. Х1537116
Кисть плоская ЗУБР Универсал-Эксперт 4-01005-075 светлая натуральная щетина, деревянная ручка, 3"/75мм
Арт. Х1537116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|плоская
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Ширина, мм
|75
- Кисть плоская ЗУБР Универсал-Эксперт 4-01005-075 предназначена для малярных работ. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена бандажом из нержавеющей стали, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.