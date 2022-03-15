Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер КП-11 4-01011-050 натуральная щетина, 50мм

Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер КП-11 4-01011-050 предназначена для малярных работ. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена стальным бандажом, а наличие легкой пластмассовой рукоятки обеспечит комфортную работу. Применяется для нанесения всех видов ЛКМ.