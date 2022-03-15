Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер КП-11 4-01011-050 натуральная щетина, 50мм
Арт. Х1537146
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|плоская
|
Ширина, мм
|50
- Кисть плоская Зубр Универсал-Мастер КП-11 4-01011-050 предназначена для малярных работ. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена стальным бандажом, а наличие легкой пластмассовой рукоятки обеспечит комфортную работу. Применяется для нанесения всех видов ЛКМ.