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Кисть круглая ЗУБР Универсал-Мастер 01501-30 светлая щетина, деревянная ручка, №6, 30мм
4.5
2
Найти аналог
Круглые малярные кисти
    Кисть круглая ЗУБР Универсал-Мастер 01501-30 светлая щетина, деревянная ручка, №6, 30мм
    Арт. Х153710443
    4.5
    2
    Кисть круглая ЗУБР Универсал-Мастер 01501-30 светлая щетина, деревянная ручка, №6, 30мм

      Кисть круглая ЗУБР Универсал-Мастер 01501-30 светлая щетина, деревянная ручка, №6, 30мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х153710443
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		круглая
      Ширина, мм
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кисть круглая ЗУБР Универсал-Мастер 01501-30 используется для нанесения лакокрасочных составов на поверхность. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена стальным бандажом и пластмассовым корпусом, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.