Кисть круглая ЗУБР Универсал-Мастер 01501-30 светлая щетина, деревянная ручка, №6, 30мм

Кисть круглая ЗУБР Универсал-Мастер 01501-30 используется для нанесения лакокрасочных составов на поверхность. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена стальным бандажом и пластмассовым корпусом, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.