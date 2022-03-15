Кисть круглая ЗУБР Универсал-Мастер 01501-30 светлая щетина, деревянная ручка, №6, 30мм
Арт. Х153710443
Кисть круглая ЗУБР Универсал-Мастер 01501-30 светлая щетина, деревянная ручка, №6, 30мм
Арт. Х153710443
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|круглая
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Ширина, мм
|30
- Кисть круглая ЗУБР Универсал-Мастер 01501-30 используется для нанесения лакокрасочных составов на поверхность. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена стальным бандажом и пластмассовым корпусом, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.