Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-45 светлая щетина, деревянная ручка, №12, 45мм
Арт. Х153710446
Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-45 светлая щетина, деревянная ручка, №12, 45мм
Арт. Х153710446
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|круглая
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Ширина, мм
|45
- Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-45 предназначена для работ с масляными красками и разного рода лаками и эмалями, также с помощью данного инструмента можно наносить обойный клей. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена стальным бандажом и пластмассовым корпусом, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.