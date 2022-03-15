Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-45 светлая щетина, деревянная ручка, №12, 45мм
5.0
2
Найти аналог
Круглые малярные кисти
    Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-45 светлая щетина, деревянная ручка, №12, 45мм
    Арт. Х153710446
    5.0
    2
    Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-45 светлая щетина, деревянная ручка, №12, 45мм

      Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-45 светлая щетина, деревянная ручка, №12, 45мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х153710446
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		круглая
      Ширина, мм
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-45 предназначена для работ с масляными красками и разного рода лаками и эмалями, также с помощью данного инструмента можно наносить обойный клей. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена стальным бандажом и пластмассовым корпусом, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.