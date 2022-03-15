Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-45 светлая щетина, деревянная ручка, №12, 45мм

Кисть круглая Зубр Универсал-Мастер 01501-45 предназначена для работ с масляными красками и разного рода лаками и эмалями, также с помощью данного инструмента можно наносить обойный клей. Натуральная щетина обеспечит оптимальное нанесение различных видов ЛКМ, щетина кисти надежно закреплена стальным бандажом и пластмассовым корпусом, а наличие удобной деревянной рукоятки обеспечит комфортную работу.