Клапан Аквастоп 1/2 01366

Клапан от протечек "АкваСтоп" с подсоединительным размером 1/2". Устройство аварийного отключения потока с клапаном "АкваСтоп" предназначено для аварийного отключения потока воды в случае нештатного разрыва гибкой подводки для воды (шлангов), разрушения концевых деталей сантехнической арматуры, а также во всех случая резкого увеличения потока воды. Система защиты от протечек воды "АкваСтоп" используется для подсоединения смесителей, стиральных и посудомоечных машин, сантехнических приборов.