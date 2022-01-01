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Клапан Аквастоп 1/2 01366
Найти аналог
Обратные клапаны
    Клапан Аквастоп 1/2 01366
    Арт. X16912189

      Клапан Аквастоп 1/2 01366

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912189

      Характеристики

      Производитель
      		Аквастоп
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Клапан от протечек "АкваСтоп" с подсоединительным размером 1/2". Устройство аварийного отключения потока с клапаном "АкваСтоп" предназначено для аварийного отключения потока воды в случае нештатного разрыва гибкой подводки для воды (шлангов), разрушения концевых деталей сантехнической арматуры, а также во всех случая резкого увеличения потока воды. Система защиты от протечек воды "АкваСтоп" используется для подсоединения смесителей, стиральных и посудомоечных машин, сантехнических приборов.