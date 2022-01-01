Оформить заказ на клапан emak g48тк l66150400 Клапан Emak G48ТК L66150400 представляет собой деталь, которая используется с целью монтирования на замену сломанным деталям. Запасные части от торговой марки Emak характеризуются высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после того, как их установят вам не придется волноваться за работоспособность и производительность: Клапаны от Emak созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, составляющая 505 р. на данную комплектующую оправдана применением износостойких ресурсов.



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