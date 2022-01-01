Клапан терморегулирующий Eurosystems ST6121030 12, прямой, 1/2
Арт. X16912758100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал клапана
|латунь
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Размер, дюйм
|1/2
- Пропускная способность и срок службы трубопроводов любого назначения (водо- и теплоснабжение, другие инженерные сети) напрямую зависят от качества комплектующих. Клапан терморегулирующий прямой 1/2" EU.ST6121030 12 (Арт.:EU.ST6121030 12) — надежная продукция, изготовленная в соответствии со строгими стандартами. Она способна выдерживать высокие нагрузки без деформации и разгерметизации, устойчива к негативным воздействиям внутренней и внешней среды, что доказано в реальных условиях эксплуатации на объектах разного назначения
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы