Клапан терморегулирующий Eurosystems ST6121030 12, прямой, 1/2

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Пропускная способность и срок службы трубопроводов любого назначения (водо- и теплоснабжение, другие инженерные сети) напрямую зависят от качества комплектующих. Клапан терморегулирующий прямой 1/2" EU.ST6121030 12 (Арт.:EU.ST6121030 12) — надежная продукция, изготовленная в соответствии со строгими стандартами. Она способна выдерживать высокие нагрузки без деформации и разгерметизации, устойчива к негативным воздействиям внутренней и внешней среды, что доказано в реальных условиях эксплуатации на объектах разного назначения