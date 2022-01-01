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Клапан терморегулирующий Eurosystems ST6121030 12, прямой, 1/2
Найти аналог
Латунные обратные клапаны
    Клапан терморегулирующий Eurosystems ST6121030 12, прямой, 1/2
    Арт. X16912758100
    Клапан терморегулирующий Eurosystems ST6121030 12, прямой, 1/2
    Клапан терморегулирующий Eurosystems ST6121030 12, прямой, 1/2
    Клапан терморегулирующий Eurosystems ST6121030 12, прямой, 1/2
    Клапан терморегулирующий Eurosystems ST6121030 12, прямой, 1/2
      Клапан терморегулирующий Eurosystems ST6121030 12, прямой, 1/2
      Клапан терморегулирующий Eurosystems ST6121030 12, прямой, 1/2
      Клапан терморегулирующий Eurosystems ST6121030 12, прямой, 1/2
      Клапан терморегулирующий Eurosystems ST6121030 12, прямой, 1/2

      Клапан терморегулирующий Eurosystems ST6121030 12, прямой, 1/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912758100

      Характеристики

      Производитель
      		Eurosystems
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал клапана
      		латунь
      Размер, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пропускная способность и срок службы трубопроводов любого назначения (водо- и теплоснабжение, другие инженерные сети) напрямую зависят от качества комплектующих. Клапан терморегулирующий прямой 1/2" EU.ST6121030 12 (Арт.:EU.ST6121030 12) — надежная продукция, изготовленная в соответствии со строгими стандартами. Она способна выдерживать высокие нагрузки без деформации и разгерметизации, устойчива к негативным воздействиям внутренней и внешней среды, что доказано в реальных условиях эксплуатации на объектах разного назначения

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы