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Клапан КОГ М12 обратный гор.газ резак
Найти аналог
Комплектующие для резаков
    Клапан КОГ М12 обратный гор.газ резак
    Арт. 706258
    Клапан КОГ М12 обратный гор.газ резак

      Клапан КОГ М12 обратный гор.газ резак

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 706258

      Характеристики

      Производитель
      		Джет
      Тип
      		клапан
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Обратный клапан КОГ М12 (гор.газ рукав) – это деталь, которая используется для монтажа на смену негодным запасным частям. Детали производства марки выгодно выделяются на фоне конкурентов устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их установки у вас не будет поводов беспокоиться за продуктивность: Клапаны от торговой марки созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, составляющая 635 руб. на представленную комплектующую объясняется употреблением надежных материалов. Перед тем, как заказать узнайте, обладают ли совместимостью выбранные Клапаны с вашей техникой. У вас есть возможность произвести замену самолично, но мы рекомендуем вам обратиться в наш сервисный центр: специалисты интегрируют Клапаны в технику. Обратный клапан КОГ М12 (гор.газ рукав) вы можете купить в нашем интернет-магазине по выгодной цене в 635 р. Для этого нажмите «Купить в 1 клик» на странице интересующего вас товара. Мы привезем заказ по всей территории России. Помимо этого, у вас есть возможность забрать заказ самостоятельно из магазина розничной торговли «Бигам» в одном из городов присутствия – данная услуга бесплатна при любой суммарной стоимости заказа. Если вы хотите обратиться по поводу покупкии установки в нашем сервисном центре, обращайтесь по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. Мы предоставляем обратный клапан ког м12 (гор.газ рукав) от официальных дистрибьюторов или самого фирмы-производителя – компании .

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность