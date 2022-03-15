Клапан огнепреградительный КОГ, Донмет (М12х1,25LH 950.000.05)

Обратный клапан КОГ М12 (гор.газ рукав) представляет собой запчасть, которая предназначена для установки на смену пришедшим в негодность или износившимся запчастям. Детали производства марки выгодно выделяются на фоне конкурентов высокой надежностью: после их установки у вас не будет причин бояться за производительность и работоспособность: Клапаны от торговой марки отличаются высоким качеством. Цена, которая составляет 635 руб. на данную деталь объясняется использованием износостойких компонентов.

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