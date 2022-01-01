Клапан КОГ М16 обратный гор.газ редуктор

Клапаны огнепреградительные кислородные КОГ предназначены для предотвращения обратного удара горючей смеси и обратного тока газа при выполнении газопламенных работ. Устанавливаются в системах газоснабжения между редуктором и резаком (или горелкой), обеспечивая защиту от проникновения обратного удара пламени в газовые рукава и баллоны