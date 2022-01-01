Клапан КОГ М16 обратный гор.газ редуктор
Арт. 706159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Украина
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Тип газа
|пропан-бутан
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Способ установки
|на редуктор
- Клапаны огнепреградительные кислородные КОГ предназначены для предотвращения обратного удара горючей смеси и обратного тока газа при выполнении газопламенных работ. Устанавливаются в системах газоснабжения между редуктором и резаком (или горелкой), обеспечивая защиту от проникновения обратного удара пламени в газовые рукава и баллоны