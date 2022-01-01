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Клапан КОГ М16 обратный гор.газ редуктор
700 ₽
Обратные клапаны для газовых баллонов
    Клапан КОГ М16 обратный гор.газ редуктор
    Арт. 706159
    Клапан КОГ М16 обратный гор.газ редуктор

      Клапан КОГ М16 обратный гор.газ редуктор

      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 706159

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Украина
      Тип газа
      		пропан-бутан
      Способ установки
      		на редуктор
      Все характеристики
      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клапаны огнепреградительные кислородные КОГ предназначены для предотвращения обратного удара горючей смеси и обратного тока газа при выполнении газопламенных работ. Устанавливаются в системах газоснабжения между редуктором и резаком (или горелкой), обеспечивая защиту от проникновения обратного удара пламени в газовые рукава и баллоны