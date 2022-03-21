Обратный клапан КОГ М16
Арт. 706174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип газа
|пропан, ацетилен
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Способ установки
|на редуктор
- Обратный клапан КОГ М16 предназначен для защиты кислородных и газовых рукавов от разрывов и возгорания при обратных ударах пламени. Устанавливается на редуктор. Каждый клапан DONMET КОК/КОГ проходит проверку на работоспособность провоцированием обратного удара пламени на специальном устройстве! Гарантия 100% работоспособности
Преимущества
- Многоразовый: задерживает более 100 обратных ударов подряд
- Работают на давлении до 20bar
- Пропускная способность 50м3 – позволяет резать металл толщиной 400мм
- Каждый клапан КОК/КОГ проходит проверку на работоспособность провоцированием обратного удара пламени на специальном устройстве
- Встроенный подпружиненный обратный клапан защищает от противотока газа (превентивная защита от ударов пламени)
- Пористая вставка из хромоникелевой стали понижает температуру фронта пламени ниже температуры воспламенения, тем самым предотвращает обратный удар
- Средний срок службы 2-3 года, с учетом возможных обратных ударов