Преимущества

Многоразовый: задерживает более 100 обратных ударов подряд

Работают на давлении до 20bar

Пропускная способность 50м3 – позволяет резать металл толщиной 400мм

Каждый клапан КОК/КОГ проходит проверку на работоспособность провоцированием обратного удара пламени на специальном устройстве

Встроенный подпружиненный обратный клапан защищает от противотока газа (превентивная защита от ударов пламени)

Пористая вставка из хромоникелевой стали понижает температуру фронта пламени ниже температуры воспламенения, тем самым предотвращает обратный удар

Средний срок службы 2-3 года, с учетом возможных обратных ударов

Обратный клапан КОГ М16 предназначен для защиты кислородных и газовых рукавов от разрывов и возгорания при обратных ударах пламени. Устанавливается на редуктор. Каждый клапан DONMET КОК/КОГ проходит проверку на работоспособность провоцированием обратного удара пламени на специальном устройстве! Гарантия 100% работоспособности