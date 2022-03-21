Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Обратный клапан КОГ М16
5.0
2
Найти аналог
Обратные клапаны для газовых баллонов
    Обратный клапан КОГ М16
    Арт. 706174
    5.0
    2
    Обратный клапан КОГ М16

      Обратный клапан КОГ М16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 706174
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		пропан, ацетилен
      Способ установки
      		на редуктор
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Обратный клапан КОГ М16 предназначен для защиты кислородных и газовых рукавов от разрывов и возгорания при обратных ударах пламени. Устанавливается на редуктор. Каждый клапан DONMET КОК/КОГ проходит проверку на работоспособность провоцированием обратного удара пламени на специальном устройстве! Гарантия 100% работоспособности

        Преимущества

        • Многоразовый: задерживает более 100 обратных ударов подряд
        • Работают на давлении до 20bar
        • Пропускная способность 50м3 – позволяет резать металл толщиной 400мм
        • Каждый клапан КОК/КОГ проходит проверку на работоспособность провоцированием обратного удара пламени на специальном устройстве
        • Встроенный подпружиненный обратный клапан защищает от противотока газа (превентивная защита от ударов пламени)
        • Пористая вставка из хромоникелевой стали понижает температуру фронта пламени ниже температуры воспламенения, тем самым предотвращает обратный удар
        • Средний срок службы 2-3 года, с учетом возможных обратных ударов