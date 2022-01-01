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Клапан термостатический линейный для стальных труб Luxor RD 201, 1/2", 12222100
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Обратные клапаны
    Клапан термостатический линейный для стальных труб Luxor RD 201, 1/2", 12222100
    Арт. X1691275849
    Клапан термостатический линейный для стальных труб Luxor RD 201, 1/2", 12222100

      Клапан термостатический линейный для стальных труб Luxor RD 201, 1/2", 12222100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691275849

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термостатические вентили thermo tekna используются в системах отопления, где теплоносителем является горячая вода. Термостатический шпиндель обеспечивает возможность предварительной настройки потока. Профильное кольцо в корпусе, выполненное из ацеталя, задает точную величину напора потока через отверстия. Настройка не требует доступа ко внутренней части вентиля. Линейный термостатический вентиль thermo tekna RD 201 выполнен в корпусе из никелированной латуни и имеет защитный колпачок из АВС-пластика. Применяется на стальных трубах.