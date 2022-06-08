Прямой настроечный клапан для радиатора VALTEC VT.020.N.04 (1/2")
Арт. X1691385755
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|клапан
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Материал
|латунь
- Прямой радиаторный клапан VALTEC (VT.020.N.04). Основное назначение – настройка расхода теплоносителя через отопительный прибор при балансировке системы. Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода. Ремонтопригодный. Пропускная способность клапана не зависит от направления потока.