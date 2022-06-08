Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Прямой настроечный клапан для радиатора VALTEC VT.020.N.04 (1/2")
5.0
2
Найти аналог
Фитинги для радиаторов отопления
    Прямой настроечный клапан для радиатора VALTEC VT.020.N.04 (1/2")
    Арт. X1691385755
    5.0
    2
    Прямой настроечный клапан для радиатора VALTEC VT.020.N.04 (1/2")

      Прямой настроечный клапан для радиатора VALTEC VT.020.N.04 (1/2")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691385755
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		клапан
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прямой радиаторный клапан VALTEC (VT.020.N.04). Основное назначение – настройка расхода теплоносителя через отопительный прибор при балансировке системы. Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода. Ремонтопригодный. Пропускная способность клапана не зависит от направления потока.