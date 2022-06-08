Угловой настроечный клапан для радиатора VALTEC VT.019.N.04 (1/2")
Арт. X1691385752
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип
|клапан
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Материал
|латунь
- Настроечный угловой клапан 1/2 Valtec VT.019.N.04 служит для настройки расхода теплоносителя через отопительный прибор при балансировке системы. Дополнительно может использоваться в качестве устройства для отключения отопительного прибора от сети.
Преимущества
- Тип Valtec VT.019.N.04 - радиаторный;
- Латунная заглушка предохраняет клапан от несанкционированного вмешательства в монтажную настройку;
- Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода;
- Пропускная способность клапана не зависит от направления потока;
- Резьба присоединений - внутренняя/наружная;
- Средний полный срок службы: 30 лет;
- Рабочее давление: до 1,0 МПа, пробное давление: 1,5 МПа;
- Температура рабочей среды: до 130 ºС;
- Допустимая температура среды, окружающей клапан: от +5 до +55 ºС;
- Допустимая относительная влажность среды, окружающей клапан: до 80 %;
- Средний полный ресурс, циклы: 5000;
- Средняя наработка на отказ, циклы: 4000;
- Неремонтопригоден;
- Крутящий момент на стандартный шестигранный ключ: не более 2,0 Нм;
- Количество полных оборотов настроечного плунжера: 4;
- Монтажное положение - любое;
- Направление потока среды - любое;
- Допустимый изгибающий момент на корпус клапана: до 120 Нм.