Угловой настроечный клапан для радиатора VALTEC VT.019.N.04 (1/2")

Преимущества

Тип Valtec VT.019.N.04 - радиаторный;

Латунная заглушка предохраняет клапан от несанкционированного вмешательства в монтажную настройку;

Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода;

Пропускная способность клапана не зависит от направления потока;

Резьба присоединений - внутренняя/наружная;

Средний полный срок службы: 30 лет;

Рабочее давление: до 1,0 МПа, пробное давление: 1,5 МПа;

Температура рабочей среды: до 130 ºС;

Допустимая температура среды, окружающей клапан: от +5 до +55 ºС;

Допустимая относительная влажность среды, окружающей клапан: до 80 %;

Средний полный ресурс, циклы: 5000;

Средняя наработка на отказ, циклы: 4000;

Неремонтопригоден;

Крутящий момент на стандартный шестигранный ключ: не более 2,0 Нм;

Количество полных оборотов настроечного плунжера: 4;

Монтажное положение - любое;

Направление потока среды - любое;

Допустимый изгибающий момент на корпус клапана: до 120 Нм.

Настроечный угловой клапан 1/2 Valtec VT.019.N.04 служит для настройки расхода теплоносителя через отопительный прибор при балансировке системы. Дополнительно может использоваться в качестве устройства для отключения отопительного прибора от сети.