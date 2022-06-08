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Угловой настроечный клапан для радиатора VALTEC VT.019.N.04 (1/2")
4.5
2
681 ₽
Фитинги для радиаторов отопления
    Угловой настроечный клапан для радиатора VALTEC VT.019.N.04 (1/2")
    Арт. X1691385752
    4.5
    2
    Угловой настроечный клапан для радиатора VALTEC VT.019.N.04 (1/2")

      Угловой настроечный клапан для радиатора VALTEC VT.019.N.04 (1/2")

      681 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385752
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		клапан
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      681 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Настроечный угловой клапан 1/2 Valtec VT.019.N.04 служит для настройки расхода теплоносителя через отопительный прибор при балансировке системы. Дополнительно может использоваться в качестве устройства для отключения отопительного прибора от сети.

        Преимущества

        • Тип Valtec VT.019.N.04 - радиаторный;
        • Латунная заглушка предохраняет клапан от несанкционированного вмешательства в монтажную настройку;
        • Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода;
        • Пропускная способность клапана не зависит от направления потока;
        • Резьба присоединений - внутренняя/наружная;
        • Средний полный срок службы: 30 лет;
        • Рабочее давление: до 1,0 МПа, пробное давление: 1,5 МПа;
        • Температура рабочей среды: до 130 ºС;
        • Допустимая температура среды, окружающей клапан: от +5 до +55 ºС;
        • Допустимая относительная влажность среды, окружающей клапан: до 80 %;
        • Средний полный ресурс, циклы: 5000;
        • Средняя наработка на отказ, циклы: 4000;
        • Неремонтопригоден;
        • Крутящий момент на стандартный шестигранный ключ: не более 2,0 Нм;
        • Количество полных оборотов настроечного плунжера: 4;
        • Монтажное положение - любое;
        • Направление потока среды - любое;
        • Допустимый изгибающий момент на корпус клапана: до 120 Нм.