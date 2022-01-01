Клапан обратный Krass КО-3-Г11, горючий газ,на резак
Арт. 706235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип газа
|пропан
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Способ установки
|на резак/горелку
- Клапан обратный REDIUS КО-3Г-11 СВ000001714 предназначен для пропускания рабочего газа в различные газосварочные приспособления и инструменты, а также для препятствования его обратного хода в резиновый рукав. Принцип действия изделия исключительно прост - при обратном движении пропана или ацетилена, давлением больше или равным входному показателю, осуществляется его перекрытие
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы