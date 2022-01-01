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Клапан обратный Krass КО-3-Г11, горючий газ,на резак
Найти аналог
Обратные клапаны для газовых баллонов
    Клапан обратный Krass КО-3-Г11, горючий газ,на резак
    Арт. 706235
    Клапан обратный Krass КО-3-Г11, горючий газ,на резак
    Клапан обратный Krass КО-3-Г11, горючий газ,на резак
    Клапан обратный Krass КО-3-Г11, горючий газ,на резак
    Клапан обратный Krass КО-3-Г11, горючий газ,на резак
      Клапан обратный Krass КО-3-Г11, горючий газ,на резак
      Клапан обратный Krass КО-3-Г11, горючий газ,на резак
      Клапан обратный Krass КО-3-Г11, горючий газ,на резак
      Клапан обратный Krass КО-3-Г11, горючий газ,на резак

      Клапан обратный Krass КО-3-Г11, горючий газ,на резак

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 706235

      Характеристики

      Производитель
      		Krass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		пропан
      Способ установки
      		на резак/горелку
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Клапан обратный REDIUS КО-3Г-11 СВ000001714 предназначен для пропускания рабочего газа в различные газосварочные приспособления и инструменты, а также для препятствования его обратного хода в резиновый рукав. Принцип действия изделия исключительно прост - при обратном движении пропана или ацетилена, давлением больше или равным входному показателю, осуществляется его перекрытие

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы