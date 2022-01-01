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Клапан обратный магистральный Калибр 00000067675, 1", латунный+пластиковое седло
Найти аналог
Обратные клапаны
    Клапан обратный магистральный Калибр 00000067675, 1", латунный+пластиковое седло
    Арт. X1691385758
    Клапан обратный магистральный Калибр 00000067675, 1", латунный+пластиковое седло
    Клапан обратный магистральный Калибр 00000067675, 1", латунный+пластиковое седло
    Клапан обратный магистральный Калибр 00000067675, 1", латунный+пластиковое седло
      Клапан обратный магистральный Калибр 00000067675, 1", латунный+пластиковое седло
      Клапан обратный магистральный Калибр 00000067675, 1", латунный+пластиковое седло
      Клапан обратный магистральный Калибр 00000067675, 1", латунный+пластиковое седло

      Клапан обратный магистральный Калибр 00000067675, 1", латунный+пластиковое седло

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691385758

      Характеристики

      Производитель
      		Калибр
      Макс. рабочее давление, бар
      		6
      Макс. рабочая температура, °C
      		40
      Мин. рабочая температура, °C
      		1
      Материал клапана
      		латунь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Клапан обратный магистральный 1" (латунный+пластиковое седло) Калибр 00000067675 используют с насосами и насосными станциями для предотвращения незапланированного слива воды из системы водоснабжения при остановке работы насоса. Выполнен из латуни. Присоединительная резьба - 1".