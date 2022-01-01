Клапан обратный магистральный Калибр 00000067675, 1", латунный+пластиковое седло
Арт. X1691385758
Характеристики
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Производитель
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Макс. рабочее давление, бар
|6
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Макс. рабочая температура, °C
|40
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Мин. рабочая температура, °C
|1
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Материал клапана
|латунь
Описание:Клапан обратный магистральный 1" (латунный+пластиковое седло) Калибр 00000067675 используют с насосами и насосными станциями для предотвращения незапланированного слива воды из системы водоснабжения при остановке работы насоса. Выполнен из латуни. Присоединительная резьба - 1".