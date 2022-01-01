Клапан обратный магистральный Калибр 00000067675, 1", латунный+пластиковое седло

Описание: Клапан обратный магистральный 1" (латунный+пластиковое седло) Калибр 00000067675 используют с насосами и насосными станциями для предотвращения незапланированного слива воды из системы водоснабжения при остановке работы насоса. Выполнен из латуни. Присоединительная резьба - 1".