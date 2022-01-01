Клапан огнепреградительный кислородный КОК (на редуктор) М16х1.5
Арт. 706240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип газа
|кислород
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Способ установки
|на редуктор
- Клапан огнепреградительный на редуктор кислород КОК ПТК, предназначен для защиты от противотока газа, а также для защиты от разрыва кислородного резинотканевого рукава и его возгорания при обратном ударе пламени. Клапан устанавливается в разрыв рукава. Присоединение - накидная гайка/входная резьба М16х1.5.