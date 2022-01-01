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Клапан огнепреградительный кислородный КОК (на редуктор) М16х1.5
880 ₽
Предохра­нительные клапаны, пламегасители
    Клапан огнепреградительный кислородный КОК (на редуктор) М16х1.5
    Арт. 706240
    Клапан огнепреградительный кислородный КОК (на редуктор) М16х1.5
    Клапан огнепреградительный кислородный КОК (на редуктор) М16х1.5
    Клапан огнепреградительный кислородный КОК (на редуктор) М16х1.5
      Клапан огнепреградительный кислородный КОК (на редуктор) М16х1.5
      Клапан огнепреградительный кислородный КОК (на редуктор) М16х1.5
      Клапан огнепреградительный кислородный КОК (на редуктор) М16х1.5

      Клапан огнепреградительный кислородный КОК (на редуктор) М16х1.5

      880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 706240

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		кислород
      Способ установки
      		на редуктор
      Все характеристики
      880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клапан огнепреградительный на редуктор кислород КОК ПТК, предназначен для защиты от противотока газа, а также для защиты от разрыва кислородного резинотканевого рукава и его возгорания при обратном ударе пламени. Клапан устанавливается в разрыв рукава. Присоединение - накидная гайка/входная резьба М16х1.5.