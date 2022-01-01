Клапан огнепреградительный кислородный КОК (на редуктор) М16х1.5

Клапан огнепреградительный на редуктор кислород КОК ПТК, предназначен для защиты от противотока газа, а также для защиты от разрыва кислородного резинотканевого рукава и его возгорания при обратном ударе пламени. Клапан устанавливается в разрыв рукава. Присоединение - накидная гайка/входная резьба М16х1.5.