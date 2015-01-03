Клапан от обратного удара КГО М16х1,5L

Преимущества

Тип: Клапан обратного удара

Регулируемый газ: ацетилен, метан, пропан

Пропускная способность: 10-15 м3/час

Max рабочее давление газа: 0.3-1.15 МПа

Резьба: М16х1,5LH

Клапан газовый обратный КГО предназначен только для предотвращения противотока в газовом рукаве (ацетилен, пропан-бутан, метан), устанавливается на штуцер ГГ резака или горелки, присоединительная резьба М16х1,5LН