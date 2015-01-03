Клапан от обратного удара КГО М16х1,5L
Арт. X13031036
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип газа
|пропан, ацетилен, метан
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Способ установки
|на резак/горелку
- Клапан газовый обратный КГО предназначен только для предотвращения противотока в газовом рукаве (ацетилен, пропан-бутан, метан), устанавливается на штуцер ГГ резака или горелки, присоединительная резьба М16х1,5LН
Преимущества
- Тип: Клапан обратного удара
- Регулируемый газ: ацетилен, метан, пропан
- Пропускная способность: 10-15 м3/час
- Max рабочее давление газа: 0.3-1.15 МПа
- Резьба: М16х1,5LH