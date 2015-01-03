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Клапан от обратного удара КГО М16х1,5L
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Обратные клапаны для газовых баллонов
    Клапан от обратного удара КГО М16х1,5L
    Арт. X13031036
    Клапан от обратного удара КГО М16х1,5L

      Клапан от обратного удара КГО М16х1,5L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13031036

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		пропан, ацетилен, метан
      Способ установки
      		на резак/горелку
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Клапан газовый обратный КГО предназначен только для предотвращения противотока в газовом рукаве (ацетилен, пропан-бутан, метан), устанавливается на штуцер ГГ резака или горелки, присоединительная резьба М16х1,5LН

        Преимущества

        • Тип: Клапан обратного удара
        • Регулируемый газ: ацетилен, метан, пропан
        • Пропускная способность: 10-15 м3/час
        • Max рабочее давление газа: 0.3-1.15 МПа
        • Резьба: М16х1,5LH