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Клапан предохранительный ITAP для бойлера 1/2 с ручкой спуска 367
5.0
2
450 ₽
Обратные клапаны
    Клапан предохранительный ITAP для бойлера 1/2 с ручкой спуска 367
    Арт. X1691385736
    5.0
    2
    Клапан предохранительный ITAP для бойлера 1/2 с ручкой спуска 367

      Клапан предохранительный ITAP для бойлера 1/2 с ручкой спуска 367

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385736
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ITAP
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Предохранительный клапан для водонагревателя ITAP эффективно позволяет снижать давление внутри бойлера. При повышении уровня напора жидкости или газа внутри выше допустимого, срабатывает пружина внутри клапана предохранительного ITAP 1/2, открывая доступ к трубопроводу. После чего излишнее вещество выходит, и давление в баке водонагревательного устройства снижается до установленных показателей. Предохранительный клапан для бойлера ITAP 367 состоит из латуни, сплава, известного своей стойкостью к перепадам температур, пластичностью и долгому сопротивлению коррозии. Клапан предохранительный ITAP с курком защищает водонагревательную установку от возможной неисправности и внутренних повреждений, чем продлевает срок ее эксплуатации.

        Преимущества предохранительных клапанов itap:

        • Прочные;
        • Не ржавеют;
        • Устойчивы к давлению и высоким температурам;
        • Пластичные, легко поддаются ремонту;
        • Улучшают работу бойлера.

        Комплектация:

        • Клапан;
        • Упаковка.