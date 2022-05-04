Клапан предохранительный ITAP для бойлера 1/2 с ручкой спуска 367

Преимущества предохранительных клапанов itap:

Прочные;

Не ржавеют;

Устойчивы к давлению и высоким температурам;

Пластичные, легко поддаются ремонту;

Улучшают работу бойлера.

Комплектация:

Клапан;

Упаковка.

Предохранительный клапан для водонагревателя ITAP эффективно позволяет снижать давление внутри бойлера. При повышении уровня напора жидкости или газа внутри выше допустимого, срабатывает пружина внутри клапана предохранительного ITAP 1/2, открывая доступ к трубопроводу. После чего излишнее вещество выходит, и давление в баке водонагревательного устройства снижается до установленных показателей. Предохранительный клапан для бойлера ITAP 367 состоит из латуни, сплава, известного своей стойкостью к перепадам температур, пластичностью и долгому сопротивлению коррозии. Клапан предохранительный ITAP с курком защищает водонагревательную установку от возможной неисправности и внутренних повреждений, чем продлевает срок ее эксплуатации.