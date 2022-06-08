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Угловой ручной клапан для радиатора VALTEC VT.007.N.04 (1/2")
5.0
2
Найти аналог
Фитинги для радиаторов отопления
    Угловой ручной клапан для радиатора VALTEC VT.007.N.04 (1/2")
    Арт. X169138223298
    5.0
    2
    Угловой ручной клапан для радиатора VALTEC VT.007.N.04 (1/2")

      Угловой ручной клапан для радиатора VALTEC VT.007.N.04 (1/2")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169138223298
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		клапан
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловой ручной компактный клапан 1/2 Valtec VT.007.N.04 - специализированное приспособление для монтажа в систему водяного отопления. Изделие обеспечивает легкость и плавность регулировки расхода потока транспортируемой среды. Ручка арматуры имеет возможность замены на защитный колпачок для возможности использования данной модели в качестве настроечного клапана.

        Преимущества

        • Корпус Valtec VT.007.N.04 изготовлен из латуни CW617N методом горячей штамповки;
        • Уплотнительные прокладки из EPDM;
        • Ремонтопригодный;
        • Монтажное положение - любое;
        • Резьба присоединений - внутренняя/наружная;
        • Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода;
        • Предназначен для пользовательской регулировки расхода, но при использовании вместо регулировочной ручки защитного колпачка VT.011 (приобретается отдельно) может применяться в качестве настроечного - служит для монтажной настройки расхода теплоносителя с ограничением последующего доступа;
        • Средний полный срок службы: 30 лет;
        • Рабочее давление: до 1,0 МПа, пробное давление: 1,5 МПа;
        • Рабочая температура транспортируемой среды: до 130 ºС;
        • Допустимая температура среды окружающей кран: от +5 до +55 ºС;
        • Допустимая влажность среды: до 80 %;
        • Средний полный ресурс: 4000 циклов;
        • Наработка на отказ: 1500 циклов;
        • Количество полных оборотов ручки от положения «закрыто» до «открыто»: 4;
        • Ручка из АБС-пластика;
        • Максимальная температура ручки: +40 ºС.