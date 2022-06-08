Угловой ручной клапан для радиатора VALTEC VT.007.N.04 (1/2")

Преимущества

Корпус Valtec VT.007.N.04 изготовлен из латуни CW617N методом горячей штамповки;

Уплотнительные прокладки из EPDM;

Ремонтопригодный;

Монтажное положение - любое;

Резьба присоединений - внутренняя/наружная;

Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода;

Предназначен для пользовательской регулировки расхода, но при использовании вместо регулировочной ручки защитного колпачка VT.011 (приобретается отдельно) может применяться в качестве настроечного - служит для монтажной настройки расхода теплоносителя с ограничением последующего доступа;

Средний полный срок службы: 30 лет;

Рабочее давление: до 1,0 МПа, пробное давление: 1,5 МПа;

Рабочая температура транспортируемой среды: до 130 ºС;

Допустимая температура среды окружающей кран: от +5 до +55 ºС;

Допустимая влажность среды: до 80 %;

Средний полный ресурс: 4000 циклов;

Наработка на отказ: 1500 циклов;

Количество полных оборотов ручки от положения «закрыто» до «открыто»: 4;

Ручка из АБС-пластика;

Максимальная температура ручки: +40 ºС.

Угловой ручной компактный клапан 1/2 Valtec VT.007.N.04 - специализированное приспособление для монтажа в систему водяного отопления. Изделие обеспечивает легкость и плавность регулировки расхода потока транспортируемой среды. Ручка арматуры имеет возможность замены на защитный колпачок для возможности использования данной модели в качестве настроечного клапана.