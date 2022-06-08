Угловой ручной клапан для радиатора VALTEC VT.007.N.04 (1/2")
Арт. X169138223298
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип
|клапан
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Материал
|латунь
- Угловой ручной компактный клапан 1/2 Valtec VT.007.N.04 - специализированное приспособление для монтажа в систему водяного отопления. Изделие обеспечивает легкость и плавность регулировки расхода потока транспортируемой среды. Ручка арматуры имеет возможность замены на защитный колпачок для возможности использования данной модели в качестве настроечного клапана.
Преимущества
- Корпус Valtec VT.007.N.04 изготовлен из латуни CW617N методом горячей штамповки;
- Уплотнительные прокладки из EPDM;
- Ремонтопригодный;
- Монтажное положение - любое;
- Резьба присоединений - внутренняя/наружная;
- Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода;
- Предназначен для пользовательской регулировки расхода, но при использовании вместо регулировочной ручки защитного колпачка VT.011 (приобретается отдельно) может применяться в качестве настроечного - служит для монтажной настройки расхода теплоносителя с ограничением последующего доступа;
- Средний полный срок службы: 30 лет;
- Рабочее давление: до 1,0 МПа, пробное давление: 1,5 МПа;
- Рабочая температура транспортируемой среды: до 130 ºС;
- Допустимая температура среды окружающей кран: от +5 до +55 ºС;
- Допустимая влажность среды: до 80 %;
- Средний полный ресурс: 4000 циклов;
- Наработка на отказ: 1500 циклов;
- Количество полных оборотов ручки от положения «закрыто» до «открыто»: 4;
- Ручка из АБС-пластика;
- Максимальная температура ручки: +40 ºС.