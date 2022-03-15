Соленоидный клапан (3/8", н/откр., D10)

Соленоидный клапан ⅜” используется в трубопроводах для дистанционного контроля за направлением движения жидкости. Подойдет для систем водоснабжения, отопления, канализации, полива. Конструкция клапана включает в себя: металлический корпус, поршень, катушку с пружиной, электромагнитом (соленоид) и сердечником. При подаче тока на соленоид сердечник попадает внутрь катушки, открывая потоковое отверстие для жидкости. Соответственно, при отключении тока движение перекрывается. Соленоидный клапан изготовлен из надежных материалов, благодаря чему выдерживает высокую нагрузку. Также он может применяться для дозированной подачи жидкости в подключенные к трубопроводу приборы. Купить соленоидный клапан (⅜”, н/откр., D10) в один клик можно в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества соленоидного клапана