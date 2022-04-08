Трехходовой смесительный клапан Stout 1" KVs 8

Трехходовой клапан Stout 1 8 KVS используется в качестве устройства, контролирующего температуру в отопительных системах. Состоящий из латунного сплава с тремя сообщающимися отверстиями (два входных и одно выходное) и регулирующим вентилем. Прибор смешивает потоки горячей и холодной жидкости, используемой в блоках отопления, управляя таким образом температурой в помещении. Благодаря клапану Stout 1 8 KVS не только становится возможность контроля над силой обогрева комнат отопительными приборами, но и производится снижение расхода энергии и теплоносителей.

Преимущества