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Трехходовой смесительный клапан Stout 1" KVs 8
5.0
2
4 040 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Трехходовой смесительный клапан Stout 1" KVs 8
    Арт. X169122541
    5.0
    2
    Трехходовой смесительный клапан Stout 1" KVs 8
    Трехходовой смесительный клапан Stout 1" KVs 8
    Трехходовой смесительный клапан Stout 1" KVs 8
    Трехходовой смесительный клапан Stout 1" KVs 8
      Трехходовой смесительный клапан Stout 1" KVs 8
      Трехходовой смесительный клапан Stout 1" KVs 8
      Трехходовой смесительный клапан Stout 1" KVs 8
      Трехходовой смесительный клапан Stout 1" KVs 8

      Трехходовой смесительный клапан Stout 1" KVs 8

      4 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169122541
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. рабочая температура, °С
      		110
      Вид
      		трехходовой кран
      Все характеристики
      4 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трехходовой клапан Stout 1 8 KVS используется в качестве устройства, контролирующего температуру в отопительных системах. Состоящий из латунного сплава с тремя сообщающимися отверстиями (два входных и одно выходное) и регулирующим вентилем. Прибор смешивает потоки горячей и холодной жидкости, используемой в блоках отопления, управляя таким образом температурой в помещении. Благодаря клапану Stout 1 8 KVS не только становится возможность контроля над силой обогрева комнат отопительными приборами, но и производится снижение расхода энергии и теплоносителей.

        Преимущества

        • Регулирует температуру
        • Экономит теплоноситель
        • Продлевает жизнь отопительным приборам