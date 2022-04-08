Трехходовой смесительный клапан Stout 1" KVs 8
Арт. X169122541
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. рабочая температура, °С
|110
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Вид
|трехходовой кран
- Трехходовой клапан Stout 1 8 KVS используется в качестве устройства, контролирующего температуру в отопительных системах. Состоящий из латунного сплава с тремя сообщающимися отверстиями (два входных и одно выходное) и регулирующим вентилем. Прибор смешивает потоки горячей и холодной жидкости, используемой в блоках отопления, управляя таким образом температурой в помещении. Благодаря клапану Stout 1 8 KVS не только становится возможность контроля над силой обогрева комнат отопительными приборами, но и производится снижение расхода энергии и теплоносителей.
Преимущества
- Регулирует температуру
- Экономит теплоноситель
- Продлевает жизнь отопительным приборам