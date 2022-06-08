Термостатический угловой клапан STOUT SVT 0002 000015 (1/2")

Клапан термостатический STOUT угловой 1/2 SVT 0002 000015 - терморегулирующий клапан терморегулятора - составной элемент радиаторного терморегулятора.Клапан имеет устройство для предварительной настройки его гидравлического сопротивления (ограничения максимальной пропускной способности) и предназначен для применения в двухтрубных системах водяного отопления.Терморегулирующий клапан поставляется с защитным колпачком, который может служить для временного ручного регулирования и отключения радиатора в процессе монтажа и наладки системы отопления.