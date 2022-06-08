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Термостатический угловой клапан STOUT SVT 0002 000015 (1/2")
5.0
2
760 ₽
Фитинги для радиаторов отопления
    Термостатический угловой клапан STOUT SVT 0002 000015 (1/2")
    Арт. X1691275896
    5.0
    2
    Термостатический угловой клапан STOUT SVT 0002 000015 (1/2")
    Термостатический угловой клапан STOUT SVT 0002 000015 (1/2")
    Термостатический угловой клапан STOUT SVT 0002 000015 (1/2")
    Термостатический угловой клапан STOUT SVT 0002 000015 (1/2")
      Термостатический угловой клапан STOUT SVT 0002 000015 (1/2")
      Термостатический угловой клапан STOUT SVT 0002 000015 (1/2")
      Термостатический угловой клапан STOUT SVT 0002 000015 (1/2")
      Термостатический угловой клапан STOUT SVT 0002 000015 (1/2")

      Термостатический угловой клапан STOUT SVT 0002 000015 (1/2")

      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691275896
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Тип
      		клапан
      Материал
      		латунь
      Количество в упаковке, шт
      		1
      Все характеристики
      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клапан термостатический STOUT угловой 1/2 SVT 0002 000015 - терморегулирующий клапан терморегулятора - составной элемент радиаторного терморегулятора.Клапан имеет устройство для предварительной настройки его гидравлического сопротивления (ограничения максимальной пропускной способности) и предназначен для применения в двухтрубных системах водяного отопления.Терморегулирующий клапан поставляется с защитным колпачком, который может служить для временного ручного регулирования и отключения радиатора в процессе монтажа и наладки системы отопления.