Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Прямой радиаторный клапан ручной регулировки VARMEGA 1/2" 01520440
5.0
2
Найти аналог
Фитинги для радиаторов отопления
    Прямой радиаторный клапан ручной регулировки VARMEGA 1/2" 01520440
    Арт. X1691225490
    5.0
    2
    Прямой радиаторный клапан ручной регулировки VARMEGA 1/2" 01520440

      Прямой радиаторный клапан ручной регулировки VARMEGA 1/2" 01520440

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691225490
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Varmega
      Страна производства
      		Китай
      Тип
      		клапан
      Материал
      		металл
      Количество в упаковке, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной прямой радиаторный кран VARMEGA 01520440 применяется для ручного регулирования расхода теплоносителя через отопительные приборы в системах отопления, также могут использоваться в трубопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения. Ручка из ударопрочного ABS с возможностью ручной регулировки.