Прямой радиаторный клапан ручной регулировки VARMEGA 1/2" 01520440
Арт. X1691225490
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Тип
|клапан
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Материал
|металл
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Количество в упаковке, шт
|1
- Ручной прямой радиаторный кран VARMEGA 01520440 применяется для ручного регулирования расхода теплоносителя через отопительные приборы в системах отопления, также могут использоваться в трубопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения. Ручка из ударопрочного ABS с возможностью ручной регулировки.