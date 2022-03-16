Подпиточный клапан с манометром Watts 02.40.205 (1/2")
Арт. X1691225423
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|США
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Тип
|предохранительный клапан
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Присоединительный размер, дюйм
|1/2-1/2
Термостатический смесительный клапан WATTS предназначается для отопительных систем с замкнутым контуром для поддержания в них стабильного функционального состояния. Осуществляется это посредством фильтра, очищающего циркулирующую по трубам теплоносящую жидкость, обратного клапана, предотвращающего течение в противоположном направлении, ручного запорного клапана и манометра для контроля за работой смесительного клапана, а также винтом развоздушивания, удаляющего пузыри воздуха из системы. Прибор отличается прочностью, устойчивостью к коррозии и эффективностью работы. Купить клапан Watts можно как для использования в жилых помещениях, так и на производственных точках.
Преимущества предохранительного клапана WATTS ½:
- Практичный;
- Обладает латунным корпусом;
- Ударопрочный;
- Надежный;
- Имеет подключение для манометра 1/4" ВР.
Комплектация:
- Клапан в сборе;
- Инструкция по установке;
- Упаковка.