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Подпиточный клапан с манометром Watts 02.40.205 (1/2")
5.0
2
4 600 ₽
Группы безопасности и предохранительные узлы
    Подпиточный клапан с манометром Watts 02.40.205 (1/2")
    Арт. X1691225423
    5.0
    2
    Подпиточный клапан с манометром Watts 02.40.205 (1/2")

      Подпиточный клапан с манометром Watts 02.40.205 (1/2")

      4 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691225423
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Watts
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		предохранительный клапан
      Присоединительный размер, дюйм
      		1/2-1/2
      Все характеристики
      4 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Термостатический смесительный клапан WATTS предназначается для отопительных систем с замкнутым контуром для поддержания в них стабильного функционального состояния. Осуществляется это посредством фильтра, очищающего циркулирующую по трубам теплоносящую жидкость, обратного клапана, предотвращающего течение в противоположном направлении, ручного запорного клапана и манометра для контроля за работой смесительного клапана, а также винтом развоздушивания, удаляющего пузыри воздуха из системы. Прибор отличается прочностью, устойчивостью к коррозии и эффективностью работы. Купить клапан Watts можно как для использования в жилых помещениях, так и на производственных точках.

        Преимущества предохранительного клапана WATTS ½:

        • Практичный;
        • Обладает латунным корпусом;
        • Ударопрочный;
        • Надежный;
        • Имеет подключение для манометра 1/4" ВР.

        Комплектация:

        • Клапан в сборе;
        • Инструкция по установке;
        • Упаковка.