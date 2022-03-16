Подпиточный клапан с манометром Watts 02.40.205 (1/2")

Термостатический смесительный клапан WATTS предназначается для отопительных систем с замкнутым контуром для поддержания в них стабильного функционального состояния. Осуществляется это посредством фильтра, очищающего циркулирующую по трубам теплоносящую жидкость, обратного клапана, предотвращающего течение в противоположном направлении, ручного запорного клапана и манометра для контроля за работой смесительного клапана, а также винтом развоздушивания, удаляющего пузыри воздуха из системы. Прибор отличается прочностью, устойчивостью к коррозии и эффективностью работы. Купить клапан Watts можно как для использования в жилых помещениях, так и на производственных точках.

Преимущества предохранительного клапана WATTS ½:

Практичный;

Обладает латунным корпусом;

Ударопрочный;

Надежный;

Имеет подключение для манометра 1/4" ВР.

Комплектация: