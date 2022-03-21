Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Защитный клапан Watts STS20
5.0
2
Найти аналог
Обратные клапаны
    Защитный клапан Watts STS20
    Арт. X1691225474
    5.0
    2
    Защитный клапан Watts STS20

      Защитный клапан Watts STS20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691225474
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Watts
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Защитный клапан Watts STS - это защитный термоклапан для твердотопливного котла, предназначенный для защиты системы от перегрева. Подходит для котлов, в которых используется твердое нераспыленное топливо.

        Преимущества

        • Материал корпуса клапана - латунь.
        • Гильза с двумя термодатчиками, погружаемая в котел (длина 145 мм, размер 1/2" НР).
        • Температура срабатывания датчиков 97°C.
        • Максимальный расход 6500 л/ч (давление 8 бар).
        • Максимальная температура в режиме протока 107°С.
        • Приведенные максимальные значения соответствуют показателям при открытом клапане.