Защитный клапан Watts STS20

Защитный клапан Watts STS - это защитный термоклапан для твердотопливного котла, предназначенный для защиты системы от перегрева. Подходит для котлов, в которых используется твердое нераспыленное топливо.
Преимущества
- Материал корпуса клапана - латунь.
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Гильза с двумя термодатчиками, погружаемая в котел (длина 145 мм, размер 1/2" НР).
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Температура срабатывания датчиков 97°C.
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Максимальный расход 6500 л/ч (давление 8 бар).
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Максимальная температура в режиме протока 107°С.
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Приведенные максимальные значения соответствуют показателям при открытом клапане.