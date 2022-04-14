Клеевой пистолет Dremel 910 F.013.091.0JC
Арт. X1319051785
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|США
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Мощность клеевого пистолета, Вт
|20
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Производительность, г/мин
|5
- Клеевой пистолет Dremel 910 F.013.091.0JC предназначен для склеивания различных материалов, таких как керамика, пластик, стекло. Он применяется как в домашних условиях, так и в профессиональных целях. Сопло с кремниевыми кожухами устойчиво к возгораниям. Герметичная конструкция корпуса защищает инструмент от протеканий. Минимальный размер стержня позволяет наносить наиболее точную клеевую массу.
Преимущества
- Курок требует небольшое усилие нажатия для постоянной подачи клеевой массы
- Выдвижная поставка устанавливает клеевой пистолет Dremel 910 F.013.091.0JC в устойчивое положение на рабочем месте
- Т-образная рукоятка и сбалансированный вес облегчают работу с инструментом
- Использование высокотемпературных клеев с максимальным нагревом до 165 градусов
- Защита от возгорания благодаря надежным кремниевым кожухам
- Прочный корпус гарантирует высокую герметичность
- Использование инструмента в различных применениях и работах
- Тонкий наконечник не протекает