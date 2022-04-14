Преимущества

Курок требует небольшое усилие нажатия для постоянной подачи клеевой массы

Выдвижная поставка устанавливает клеевой пистолет Dremel 910 F.013.091.0JC в устойчивое положение на рабочем месте

Т-образная рукоятка и сбалансированный вес облегчают работу с инструментом

Использование высокотемпературных клеев с максимальным нагревом до 165 градусов

Защита от возгорания благодаря надежным кремниевым кожухам

Прочный корпус гарантирует высокую герметичность

Использование инструмента в различных применениях и работах

Тонкий наконечник не протекает

Клеевой пистолет Dremel 910 F.013.091.0JC предназначен для склеивания различных материалов, таких как керамика, пластик, стекло. Он применяется как в домашних условиях, так и в профессиональных целях. Сопло с кремниевыми кожухами устойчиво к возгораниям. Герметичная конструкция корпуса защищает инструмент от протеканий. Минимальный размер стержня позволяет наносить наиболее точную клеевую массу.