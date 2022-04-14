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Клеевой пистолет Dremel 910 F.013.091.0JC
4.9
18
Найти аналог
Клеевые термопистолеты
    Клеевой пистолет Dremel 910 F.013.091.0JC
    Арт. X1319051785
    4.9
    18
    Клеевой пистолет Dremel 910 F.013.091.0JC
    Клеевой пистолет Dremel 910 F.013.091.0JC
      Клеевой пистолет Dremel 910 F.013.091.0JC
      Клеевой пистолет Dremel 910 F.013.091.0JC

      Клеевой пистолет Dremel 910 F.013.091.0JC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1319051785
      4.9
      18

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Мощность клеевого пистолета, Вт
      		20
      Производительность, г/мин
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клеевой пистолет Dremel 910 F.013.091.0JC предназначен для склеивания различных материалов, таких как керамика, пластик, стекло. Он применяется как в домашних условиях, так и в профессиональных целях. Сопло с кремниевыми кожухами устойчиво к возгораниям. Герметичная конструкция корпуса защищает инструмент от протеканий. Минимальный размер стержня позволяет наносить наиболее точную клеевую массу.

        Преимущества

        • Курок требует небольшое усилие нажатия для постоянной подачи клеевой массы
        • Выдвижная поставка устанавливает клеевой пистолет Dremel 910 F.013.091.0JC в устойчивое положение на рабочем месте
        • Т-образная рукоятка и сбалансированный вес облегчают работу с инструментом
        • Использование высокотемпературных клеев с максимальным нагревом до 165 градусов
        • Защита от возгорания благодаря надежным кремниевым кожухам
        • Прочный корпус гарантирует высокую герметичность
        • Использование инструмента в различных применениях и работах
        • Тонкий наконечник не протекает