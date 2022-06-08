Беспроводной клеевой пистолет Stanley 6-GR90R STHT6-70416 может использоваться как профессионалами, так и обычными потребителями вместе с различными видами двухтемпературного клея. С помощью этого инструмента легко соединить элементы конструкций из древесины, пластика и других материалов. Модель работает от сети и оснащена длинным шнуром. Устройство может эксплуатироваться и без питания. В этом случае время работы не превысит 12 минут. Чтобы освободить руки, достаточно установить пистолет на специальную подставку. Нагрев до температуры 120 градусов обеспечивается всего за 2 минуты. Максимальная температура составляет 210 градусов. К достоинствам клеевого пистолета также относят возможность использования сменных насадок и высокую производительность, невысокую стоимость и компактный корпус, который легко удерживать в руках.