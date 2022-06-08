Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Беспроводной клеевой пистолет Stanley 6-GR90R STHT6-70416
5.0
2
3 460 ₽
Клеевые термопистолеты
    Беспроводной клеевой пистолет Stanley 6-GR90R STHT6-70416
    Арт. Ю00000024217
    5.0
    2
    Беспроводной клеевой пистолет Stanley 6-GR90R STHT6-70416
    Беспроводной клеевой пистолет Stanley 6-GR90R STHT6-70416
    Беспроводной клеевой пистолет Stanley 6-GR90R STHT6-70416
    Беспроводной клеевой пистолет Stanley 6-GR90R STHT6-70416
      Беспроводной клеевой пистолет Stanley 6-GR90R STHT6-70416
      Беспроводной клеевой пистолет Stanley 6-GR90R STHT6-70416
      Беспроводной клеевой пистолет Stanley 6-GR90R STHT6-70416
      Беспроводной клеевой пистолет Stanley 6-GR90R STHT6-70416

      Беспроводной клеевой пистолет Stanley 6-GR90R STHT6-70416

      3 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000024217
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мощность клеевого пистолета, Вт
      		80
      Производительность, г/мин
      		12
      Все характеристики
      3 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Беспроводной клеевой пистолет Stanley 6-GR90R STHT6-70416 может использоваться как профессионалами, так и обычными потребителями вместе с различными видами двухтемпературного клея. С помощью этого инструмента легко соединить элементы конструкций из древесины, пластика и других материалов. Модель работает от сети и оснащена длинным шнуром. Устройство может эксплуатироваться и без питания. В этом случае время работы не превысит 12 минут. Чтобы освободить руки, достаточно установить пистолет на специальную подставку. Нагрев до температуры 120 градусов обеспечивается всего за 2 минуты. Максимальная температура составляет 210 градусов. К достоинствам клеевого пистолета также относят возможность использования сменных насадок и высокую производительность, невысокую стоимость и компактный корпус, который легко удерживать в руках.