Клейма ЗУБР буквенные кириллица, шрифт 8мм 21503-08_z01

Буквенные клейма Зубр, шрифт 8 мм 21503-08_z01 обладают специальной закалкой до твердости 60-65 HRC. Они предназначены для нанесения буквенных штампов на обрабатываемые поверхности. Клейма отличаются прочностью и повышенным рабочим ресурсом благодаря легированной хромом инструментальной стали с никелированным покрытием. Данный набор клейм предназначен для использования в промышленности, профессиональных и личных мастерских.