Клейма ЗУБР буквенные кириллица, шрифт 8мм 21503-08_z01
Арт. Ю00000019365
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|буквы кириллица
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Размер шрифта, мм
|8
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- Буквенные клейма Зубр, шрифт 8 мм 21503-08_z01 обладают специальной закалкой до твердости 60-65 HRC. Они предназначены для нанесения буквенных штампов на обрабатываемые поверхности. Клейма отличаются прочностью и повышенным рабочим ресурсом благодаря легированной хромом инструментальной стали с никелированным покрытием. Данный набор клейм предназначен для использования в промышленности, профессиональных и личных мастерских.