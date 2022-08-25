Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Клейма ЗУБР буквенные кириллица, шрифт 8мм 21503-08_z01
5.0
1
4 800 ₽
Клейма
    Клейма ЗУБР буквенные кириллица, шрифт 8мм 21503-08_z01
    Арт. Ю00000019365
    5.0
    1
    Клейма ЗУБР буквенные кириллица, шрифт 8мм 21503-08_z01
    Клейма ЗУБР буквенные кириллица, шрифт 8мм 21503-08_z01
      Клейма ЗУБР буквенные кириллица, шрифт 8мм 21503-08_z01
      Клейма ЗУБР буквенные кириллица, шрифт 8мм 21503-08_z01

      Клейма ЗУБР буквенные кириллица, шрифт 8мм 21503-08_z01

      4 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019365
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		буквы кириллица
      Размер шрифта, мм
      		8
      Все характеристики
      4 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Сетевой лобзик Bosch GST 700 0.601.2A7.020 (мощность 500 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,1 кг)
      6 640 ₽
      8 980 ₽
      5.0
      Сетевой лобзик Bosch GST 700 0.601.2A7.020 (мощность 500 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,1 кг)
      • -2 340 ₽
      Клейма Зубр цифровые арабские, шрифт 8мм 21501-08_z01
      1 730 ₽
      5.0
      Клейма Зубр цифровые арабские, шрифт 8мм 21501-08_z01
      Набор пилок для лобзика универсальный (16 шт.) Практика 244-391
      745 ₽
      Набор пилок для лобзика универсальный (16 шт.) Практика 244-391
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Буквенные клейма Зубр, шрифт 8 мм 21503-08_z01 обладают специальной закалкой до твердости 60-65 HRC. Они предназначены для нанесения буквенных штампов на обрабатываемые поверхности. Клейма отличаются прочностью и повышенным рабочим ресурсом благодаря легированной хромом инструментальной стали с никелированным покрытием. Данный набор клейм предназначен для использования в промышленности, профессиональных и личных мастерских.